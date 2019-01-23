Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Anamur ilçesindeki halk pazarında biberin etiket fiyatının 20 TL olduğunu gören vatandaşlar adeta şok oldu. Tüketicilerden Şefika Biberci, pazardaki, fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, pazar esnafı kış aylarının gelmesiyle beraber fiyatlarda artış olduğunu ifade etti.



Artan fiyatların sadece vatandaşı değil, kendilerini de olumsuz yönde etkilediğini belirten pazarcı esnafından Saniye Çoban, “Üretimden mi oluyor, kış sezonu olduğundan mı oluyor bilmiyorum. Fiyatlar artar, düşmez. Olan esnafa ve vatandaşa oluyor. Tek maaşla geçinen birisi pazardan ya yarım kilo alacak ya da 250 gram alacak” diye konuştu.



Bu arada pazarda, taze fasulye 13, brokoli 10, patates 3, soğan 5, domates 7, kabak 8, salatalık 4, muz 5, elma 3, portakal 1.5, patlıcan 5, kırmızı biber 20 liradan alıcısını bekliyor.



