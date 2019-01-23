Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 liraya yükseldi. AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın aralık ayında köprü ve otoyolları 34 milyon 960 bin 271 araç kullandı. Bu araçlardan 150 milyon 876 bin 635 lira gelir sağlandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini geçen yıl kullanan 118 milyon 202 bin 658 araç için 464 milyon 286 bin 899 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyollardan yararlanan 345 milyon 238 bin 894 taşıttan da 1 milyar 334 milyon 451 bin 290 lira gelir elde edildi. Böylece 2018'de köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir, bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artışla 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu. 2017 yılında söz konusu gelir 1 milyar 458 milyon 77 bin 513 lira olmuştu.