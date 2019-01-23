Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MOSDER (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği), Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliğiyle organize edilen ve dün kapılarını ziyaretçilere açan uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB)’a 12 üye markası ile katıldı. Alpino Mobilya, Cardin, Casa, Cennet, Fatih Kıral, Gala, Yatsan, İpek, Kilim, Lavinya, Tutku ve Weltew Mobilya markaları ile fuarda boy gösteren MOSDER, 27 Ocak tarihine kadar markalarıyla fuarda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.



Başkan Mustafa Balcı’dan mobilya sektörüne birlik ve beraberlik çağrısı;

Fuarın açılış gününde değerlendirmelerde bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı; “2019’un Ocak ayında devraldığımız MOSDER başkanlığı bayrağıyla, yolumuza kararlılıkla ve emin adımlarla devam edeceğiz. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve ben görevde bulunduğumuz süre boyunca özveri ve sorumluluk bilinciyle bu vazifeyi sürdüreceğiz. Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSDER, 15 yıldır çok sayıda başarılı projeye imza attı. Yeni dönemde de yepyeni projeler geliştirerek, sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sektörde birlik ve beraberliğin ülke ekonomisini doğrudan güçlendireceğinden emin olarak MOSFED’e üyeliğimizi de gerçekleştirmiş olduk.

Mustafa Balcı: “Amacımız Türkiye ekonomisini büyütmeye devam etmek”

“Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz” diye belirten MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ayrıca; “ Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız. Yani birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bildiğiniz gibi başarı, her şeyden evvel kararlılık gerektiren zor bir süreçten sonra elde ediliyor. Ülkemizin dinamizmine olan inancımız bize umut veriyor. Yeni projeleri ve yatırımları bu gerçekler doğrultusunda planlarken, çağımızın getirdiği ekonomik konjonktüre karşı stratejik bir yol haritası izleyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.