Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Mobil abone sayısının 80,6 milyona, sabit telefon abone sayısının ise 11,5 milyona ulaştığı Türkiye’de özellikle son 6 yılda operatörler tarafından yatırım rekoru kırıldı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone 39,6 milyar liralık yatırımla başı çekerken bunların dışında kalan irili ufaklı işletmelerde yaklaşık 10,1 milyar liralık yatırımla haberleşme sektörünün gelişimine önemli katkı sundu.

1 Nisan 2016’da başlayan 4.5G ile işletmecilerin yatırımları da hızlanırken, yapılan altyapı yatırımları ile 4.5G’de abone sayısı 69,3 milyona ulaştı. Aylık ortalama 459 dakika konuşma ile mobil görüşmelerde Türkiye’yi Avrupa’da ilk sıraya yerleştiren abonelerin, interneti ve konuşmayı bu kadar sevmeleri ise işletmecileri yatırım yapmaya teşvik etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) pazar verileri raporuna göre Türk Telekom, TT Mobil, Turkcell ve Vodafone son 6 yılda 39,6 milyar liralık yatırıma imza attı. 2013 yılında 3,8 milyar lira, 2014’te 4,1 milyar lira, 5G ihalelerinin gerçekleştiği 2015’te 16 milyar lira, 2016’da 5,7 milyar lira, 2017’de 5,9 milyar lira, 2018’in ilk dokuz ayında ise resmî verilere göre 4,1 milyar lira yatırım gerçekleşti.

YATIRIM KARŞILIK BULDU

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un dışında kalan diğer internet servis sağlayıcılar, sabit telefon hat işletmecileri (STH), altyapı, uydu haberleşme, rehberlik, kablo TV, uydu üzerinden küresel mobil kişisel haberleşme (GMPCS) şirketleri ile ortak kullanımlı telsiz hizmeti veren şirketler ise son 6 yılda 10 milyar liraya yakın yatırım yaptı. İşletmecilerin yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri yıllık satış gelirleri ise yapılan yatırımların anında karşılığını bulduğunu ortaya koydu. Buna göre 2017’de üç büyük işletmecinin net satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artışla 39,5 milyar liraya ulaştı. Bu rakam 2018 yılı ilk 9 ayında ise 33,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Diğer işletmeciler de yine ilk 9 ayda 10 milyar liralık net satış geliri elde etti.