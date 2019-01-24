Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Hükûmetin geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiği Millî İstihdam Seferberliği, bu yıl daha etkin sürdürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TOBB Ekonomi Şûrası’nın kapalı bölümünde sanayi odaları başkanlarından +2 kişinin istihdamın etmesini istedi. Oda başkanları +2 istihdama yeşil ışık yakarken, bazı oda başkanlarının ise Rabia simgesiyle özdeşleşmiş 4 sayısına istinaden ‘+4 bile olur’ dediğini öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oda başkanlarından istihdamın artması konusunda söz almasından bir gün sonra hem işverenleri hem de iş arayanları sevindirecek müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz sene 300 binden fazla kişiyi iş sahibi yapan İş Başı Eğitim Programında günlük ödenen ücreti 77 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Böylece bazı meslek kollarında çalışacak olanlar aylık 2 bin 310 TL ödenecek. Buna ek olarak da sanayi sektörlerindeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 arasındaki çocuklar için aylık 400 TL de bakım desteği alacak.

SİGORTA DEVLETTEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl için hedeflenen istihdam rakamın yakalanması için teşvikleri daha önceden açıklamıştı. Bu yıl 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki sürdürülecek. Ek olarak da işverenlerin en fazla rahat ettiği konuların başında gelen asgari ücret desteği de önceki sene gibi 9 ay değil, 12 ay boyunca verilecek. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak. 2019-2020 yılında ilk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre gelecek yıl yaklaşık 440 bin yeni istihdam oluşturulacak. Bu kapsamda ilk kez işe başlayacak bu kişilerin işverene maliyeti de azaltılmış olacak.

ENGELLİ ÇALIŞTIRANA 18 AY MADDİ DESTEK

İşverenler hükûmetin sunduğu diğer teşviklerden 12 ay süreyle yararlanabilecek. Üç yıl içinde oluşturacakları yeni istihdam için 12 ay süreyle destek alacaklar. İstihdam edilen kişinin 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arası genç erkek ve engelli olması durumunda, işverenin teşviklerden yararlanma süresi 18 ay olacak. Yeni kurulacak şirketler ise ilk 3 ay sonrası bu desteklerden yararlanabilecek.