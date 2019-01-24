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İşkur'un bilişim sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programının günlük ödeme miktarı artırıldı
24.01.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: “Bilişim sektöründeki mesleklerde İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 TL'den 85 TL'ye çıkardık” dedi.
Etiketler : İŞKUR,işbaşı eğitim,günlük ödeme,
599947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/599947.aspx
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