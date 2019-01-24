Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’den (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG Otogazın pompa fiyatında litrede 5 Kuruş indirim gerçekleşti. Geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da litresi ortalama 3,59 lirada 3,54 liraya, Ankara'da litresi ortalama 3,66 liradan 3,61 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,58 liradan 3,53 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.