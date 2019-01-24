Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestanenin fiyatı cep yakıyor. Seyyar satıcılarda kilosunun 100 liraya kadar yükseldiği kestane kebabın fiyatından ise en çok vatandaş şikayetçi. Çok sevilen sokak lezzeti kestaneyi almak bütçeleri zorlarken vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

"Fiyatlar nedeniyle kestane yemekten vazgeçeceğiz artık" diyen Yasemin Karaca, “Çok pahalı. Kızım için alacağım. Aslında tadımlık değil daha fazla almak istiyorum ama vatandaşımız da normal almak istese de tadımlık alacaktır, veya gözü kalacak ve alamayacaktır” dedi.

"İNANILMAZ PAHALI"

Kestane fiyatını yüksek bulduğunu söyleyen Fadime Kızılkaya ise, “İnanılmaz pahalı. Perakende aldığımız 20 lira. Burada 100 lira kilosu. İnanılmaz yüksek” diyerek fiyatını sorduğu kestaneyi almaktan vazgeçti.

Sokak ve caddelerde seyyar satıcılar tarafından satılan kestanenin 100 gramı 10 liradan satılırken, kilosu 100 liraya kadar çıkıyor. Vatandaş ise ya 100 gram almayı tercih ediyor ya da fiyatını sorduktan sonra almaktan vazgeçiyor.