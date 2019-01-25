Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta ziyaretini değerlendirdi. Konferanslar ve görüşmeler kapsamında Türkiye olarak güçlü bir döneme girildiğinin altını çizdiklerini belirterek “Davos’ta küresel eko sistem açısından ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu, Türkiye açısından bakıldığında özellikle 2018 yılında ve darbe başta olmak üzere, Irak ve Suriye’de yaşanan süreçlerin Türkiye’de oluşturduğu süreçlerin bertaraf edilmesi konusunda bir kez daha teyit edildiği, takdir edildiği gayet başarılı bir Davos ziyareti ziyareti gerçekleştirdik. Birçok kişide şunu gördük ki, süreçlerden Türkiye’nin çok güçlü bir refleks göstererek başarılı bir şekilde bu politikalar doğrultusunda ne kadar olumlu başarılı bir setiyle karşı karşıya kaldık ve övgü aldık” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yeni ekonomi programları açıklandığını, verilen sözlerin gerçekleştiğini, planların güzel şekilde ilerlediğini ifade eden Albayrak, “Büyüme odaklı 2019 programı çok iyi gidiyor. Kaliteli büyümeye odaklandık. Şu ana kadar stratejimiz çok iyi gitti, 2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Türkiye çok dinamik bir ülke, iyi bir dönemdeyiz, stratejik avantajlarımız var. Küresel ticaret ortamında rekabetçi fırsatlara odaklanıyoruz” diye konuştu. Mali ve para politikası uyumunun son yılların en iyi döneminde olduğunu belirten Albayrak, çok daha aktif bir hazineciliği ortaya koyacaklarını, her kuruşu etkin bir şekilde kullandıklarını belirterek “Buna alışık olmayan piyasa yorumcuları farklı şeylerle karşı karşıya kaldılar” yorumunu yaptı.

FAİZDEN 3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLADIK

Albayrak, “Son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL’ye yakın bir gelir elde ettik” dedi. Algı oluşturulmaya çalışılmasına rağmen yılın çok iyi gittiğini, 2 ve 3. çeyreklerin çok daha iyi kapatılacağını söyleyen Albayrak, bütçe disiplininden daviz verilmeyeceğini ifade etti.

BEKLENENDEN ÇOK HIZLI İYİLEŞTİK

Bakan Albayrak, birçok kurum ve kişinin beklentisinin tersine çok hızlı iyileşme sağlandığını, 31 Mart’tan sonra seçimsiz, çok daha etkin bir döneme girileceğini söyledi. Albayrak, “Küresel süreçlerin fırsata döndüğü dönem olacak. Güzel günler bizi bekliyor’ dedi.

BANKALAR DÜŞÜK FAİZDEN KAZANIR

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yaptığı açıklamada Türkiye’de de 2018’in zorlukların olduğu bir yıl olduğunu ifade etti ve “Cari açıkta iyi bir gelişme var. İhracat iyi şekilde gelişiyor. Türkiye’de geçen seneye oranla 2019 biraz daha iyi olacakmış gibi duruyor. Özlenen normalleşme dönemini yaşamaya başladık” ifadesini kullandı. Davos’ta açıklamalar yapan Binbaşgil, Türkiye’nin büyüme modelinde ihracatın çok önemli yeri olduğunu, cari açık vermeden büyümek için ihracatın daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bankacılık sektöründe son dönemde mevduat maliyetinin kredi fiyatlarına yansıdığını söyleyen Binbaşgil “Bankalar faizlerin düşmesini istiyor. Bankalar faiz yükseldikçe para kaybeder, düştükçe bundan fayda sağlar” diye konuştu.