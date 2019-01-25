Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ağustos 2018’de 7,2169 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan dolar, 5,20’li seviyelere kadar gerilerken, son dönemde kredi faizlerindeki düşüş de dikkat çekti.

2016 yılında yüzde 7,50’lerde olan Merkez Bankası faizi yüzde 24’e kadar yükselmiş, mevduat faizlerinin yüzde 25’e kadar yükselmesiyle bankaların kullandırdığı kredi faizlerde de son 15 yılın zirveleri görülmüştü. Ardından gelen Yeni Ekonomi Programı, ABD ile ilişkilerin yumuşaması, Enflasyonla Topyekun Mücadele, finansal kesimle reel sektöre yönelik teşvik ve düzenlemelerle para piyasaları da rayına girdi. Bütün bu gelişmeler mevduat ve kredi faiz oranlarında son 3 ayın en düşük seviyelerini gündeme getirdi. 12 Ekim 2018 tarihinde yüzde 39,36’lara kadar yükselen ihtiyaç kredisi faizleri ile yüzde 35,37’ye çıkan ticari kredi faizleri geriledi. 11 Ocak 2019 itibarıyla ticari kredi faiz oranı son 3 ayda 935 baz puan azalarak yüzde 26,02’ye geriledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredilerinin faiz oranı da 661 baz puan düşüşle yüzde 32,75 olarak uygulanmaya başlandı. Bankaların mevduata uyguladığı faiz de 1 aylık vadede 230 baz puan düşüşle 20,75’e kadar geriledi.

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve kredi kartı borçlusunun 24 aya kadar vadede yüzde 1,10, 60 aya kadar vadede yüzde 1,20 aylık faiz uygulamasının ardından Halkbank da benzer uygulamayı başlatmıştı.