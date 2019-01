Türkiye Gazetesi

İhlas, Türkiye’nin de destek verdiği ve dünya tarihinin en büyük yatırım hamlelerinden biri olan Çin’in “İpek Yolu’nu canlandırma” girişimi kapsamında China Silk Road Group ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Yaklaşık 2 yıl önce yapılan anlaşma ile; enerji ve altyapı yatırımları başta olmak üzere söz konusu olabilecek muhtemel projeleri bulma, geliştirme, finansman temini ve uygulama aşamalarına, China Silk Road Group ve İhlas iştirakleri danışmanlık hizmeti verecekti. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler için yeni bir adım atıldı. Buna göre Türkiye’de “İhlas China Silk Road Group Commodity Dış Ticaret AŞ” şirketi kurulacak. Söz konusu şirket, ulusal ve uluslararası piyasalarda her türlü emtianın ticareti başta olmak üzere, çeşitli çalışmalar yapacak.

Yapılan açıklamada “Şirketimiz; İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ’nin %30, iştirakimiz İhlas China Silk Road Group Finansal Danışmanlık AŞ’nin %20 ve CSSM Co. LTD’nin %50 ortaklığı ile, sermayesi 50 bin TL olan, İhlas China Silk Road Group Commodity Dış Ticaret AŞ şirketini kurmaya karar vermiştir. Kurulacak şirketin ana faaliyet konusu ulusal ve uluslararası piyasalarda her türlü emtianın ticaretini yapmak, bu faaliyet ile ilgili e-Ticaret platformları oluşturmak, geliştirmek ve etkin bir şekilde kullanmak, ticari faaliyetlerde bulunmak; bunun yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi, e-Ticaret platformları da dâhil her türlü alanda ticareti, depolaması, lojistiği ve bu konularda mühendislik hizmetleri dâhil, danışmanlık hizmetleri vermektir. Türkiye’de kurulacak şirketle ilgili gerekli başvurular yapılacak olup, şirketin tescilini müteakip, kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.