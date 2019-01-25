Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ilk elektromanyetik top ürünlerini ortaya koyan Yeteknoloji AŞ, talep hâlinde 2-3 yılda 750 kilogramlık bir İHA’yı elektromanyetik fırlatma sistemiyle havalandırmayı hedefliyor. Yeteknoloji Genel Müdürü Fazıl Hızal “Ülke olarak sınıfında dünyanın en iyi İHA’larını yapabiliyoruz, elektromanyetik fırlatma sisteminin tüm bileşenlerini Türkiye’de üretebiliyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda kendi elektromanyetik fırlatma sistemimizi yapıp, gemilerimizden de İHA’larımızı havalandırabiliriz” dedi.

Elektromanyetik fırlatma sistemi, İHA’larla güçlendirilen Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine güçlü bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Örneğin, envanterdeki Bayraktar TB2, bu sistemle donanmaya ait bir gemiden havalandığında 100-150 kilometrelik bir menzilde etkili olacak. Bu sayede Ege ve Akdeniz’deki güvenlik ve caydırıcılık da önemli oranda artacak.