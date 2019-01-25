Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği’ne devam etmesinin sektör için en ideal çözüm olacağını, aksi halde bu ülke ile Türkiye arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini vurguladı. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında, Türk moda endüstrisinin Brexit’e bakışına dikkati çeken Gültepe “Eğer beklentimiz gerçekleşmezse, ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir STA imzalanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.

İngiltere’nin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 29 Mart’ta AB’den ayrılacağını hatırlatan Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere, Türk moda endüstrisi için çok önemli. Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız olan İngiltere’ye 2018’de 2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızı, Gümrük Birliği çerçevesinde, gümrük vergisi ödemeden ATR belgesi ile yapıyoruz. Brexit sonrası sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkânımız kalmayacak. Dolayısıyla 2 milyar dolarlık pazarda rekabet gücümüz ağır darbe alacak. Biz, İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği’nde kalacağını ümit ediyoruz. Eğer bu beklentimiz gerçekleşirse sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapmaya devam edebileceğiz.

Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne büyük katılım

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini vurguladı. 6-7 Şubat tarihlerinde 22’ncisini düzenleyecekleri zirveye, 2 cumhurbaşkanı ve bir başbakanın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde konuğun katılacağını bildiren Suver, şöyle devam etti: Dijital ekonomiyi ve enerjiyi küresel boyutlarıyla ele alacağımız zirvede, üç önemli iş birliği anlaşmasına imza atacağız. Biz, Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncülük “Bir Kuşak-Bir Yol Projesi”ne de yakınlık duyuyoruz. Proje tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya uzanan bir çizgide diyalog ve barış köprüleri oluşturacak. Türkiye, geleceğimizin önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz bu büyük projenin merkezinde yer alıyor.