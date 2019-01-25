Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kredi kartı şikayetleriyle ilgili bilgi vererek, “Ülkemizde bankalar arası kart merkezi verilerine göre 2017 yılında 62 milyon 500 bin kredi kartı mevcut. Memleketimizde 20 milyon hane var, bu haneleri kredi kartlarıyla karşılaştırdığımızda her haneye 3 tane kredi kartı düştüğünü görmekteyiz. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre 2017 yılında kredi kartıyla 606 milyar harcama yapılmış. Yapılan alışverişlerin sektörlere göre ilk 3 dağılımına baktığımızda kredi kartıyla 128 milyar market ve alışveriş merkezleriyle ilgili harcama yapıldığı görülmekte. 61 milyarlık akaryakıt harcaması ve 55 milyar lira ise giyim sektöründe alışveriş yapılmış. 2 milyona yakın kişi borç sebebiyle takipte. 32 milyon üzerinde kredi kartı borçlusunun olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

İŞTEN ÇIKARTILMIŞ KİŞİYE 20 BİN LİRA LİMİT

Yılmaz, "Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırı içinde yaşayan kişilerin büyük bir çoğunluğu kredi kartıyla hayata tutunmaktadır. Banka ve kredi kartları yasasına göre kredi kartı veren bankalar müracaat eden tüketicinin gerçek gelirine göre ilk yıl için iki katını, ikinci yıl için 4 katını geçiremez. Bizim derneğimize gelen şikayetlerde, işten çıkartılmış bir işçinin kredi kartına 20 bin lira limit verildiğine şahit olduk. İşi olmayan veya asgari ücretle çalışan bir kişinin 20 bin liralık bir limiti varsa, hiçbir planlama ve doğru harcama bu kişiyi kurtaramaz. Bankalar kişinin gerçek bilgi ve belgelerine dayalı bir limit koymadığı müddetçe duvara toslamak kaçınılmaz. Tüketiciler 2000 yılından bugüne kadar 2-3 kez yapılandırmayla karşı karşıya kaldı. Kredi kartı borçlanmalarının banka üzerinden yapılandırılması gündemde” diye konuştu.