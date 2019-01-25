Hazine ve Maliye Bakanlığının, "2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan  Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de  yayımlanarak, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 engelli olduğu  tespit edilen ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon  merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme,  dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan  eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı  bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor.
 
Bu kapsamda, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden  karşılanacak kısmına ilişkin olarak belirlenen hususlara uyulacak. Özel eğitim  okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek  eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere  bireysel eğitim için aylık 632 lira, grup eğitimi için aylık 177 lira olacak.
 
Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla  konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.
 
Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı  beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların  iki katı kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu  fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri  tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.