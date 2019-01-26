Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya bor lideri Eti Maden, Türkiye’nin en değerli yer altı kaynağından yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bor madeninin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirilen doğal mineralli temizlik ürünü BORON, piyasaya sunuldu. Düzenlenen basın lansmanına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin ülkeye sağladığı katma değerlere dikkat çekerek “Dünya bor revervlerinin %73’ünden fazlası ülkemizde. 2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde. İnşallah bu rakamı artırarak devam ettireceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON, borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Yerli ve millî BORON da, tam olarak böyle bir temizlik ürünü” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÜRÜNÜ

17 farklı ürünle 100’den fazla ülkede 350’yi aşkın küresel müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ise “Yeni ürünümüz BORON; petrol türevi ve fosfat gibi zararlı maddeler içermeyen, insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen özelliklere sahip” diye konuştu. İçeriğinin yüzde 50’den fazlası doğal olan BORON, suyu yumuşatarak temizleme performansını artırıyor.