Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bazı kurumlar düşük maaşları asgari ücrete çekip, üzerine Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yüzde 4 zam eklerken; bazı kurumlar eski asgari ücretin üzerine yüzde 4 zam yapmayı tercih etti. Kurumların bu tavrı sendikalar tarafından sert tepkiyle karşılanıyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan “Maalesef bazı kamu görevlileri, ellerindeki fırsatları çalışanların aleyhine kullanma sevdasından vazgeçmiyor. Âdeta işçileri, hükûmete karşı kışkırtma, yerel seçim öncesinde bir komplo, kumpas içerisindeler. Eski asgari ücretin üzerine yüzde 4 zam uygulamak isteyen gafiller var. Bunu bir de genelgelerle gönderiyorlar. Bunlarla hesaplaşacağız” eleştirilerinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay da, kadroya geçen işçilerin maaşlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekerek “2018 yılında enflasyon yüzde 20,30 oranında gerçekleşti. Yeni Ekonomi Programa göre TÜFE, 2019’da yüzde 15,90, 2020’de ise yüzde 9,80... Kadroya geçenlerin beklentisi ‘Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünün yerine getirilerek, geçim şartlarının iyileştirilmesidir” diye konuştu.