Bazı tüketicilerin kart borçlarının, 50 bin-100 bin TL gibi rakamlara ulaşması üzerine daha uzun vade talepleri dile getiriliyordu. Bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir adım attı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı, 48 aydan 60 aya çıkarıldı. Öte yandan konut teminatlı kredilerin miktarı yüzde 80’i aşamayacak. Bu rakam, Enerji Kimlik Belgesi “A sınıfı” olan konutlar için maksimum yüzde 90, B sınıfı olan konutlar için de yüzde 85 olacak. Taşıtlarda ise kredi tutarı, maksimum 120 bin TL değer üzerinden hesaplanacak. Teminatlı kredi miktarı da, hesaplanan değerin yüzde 75’ini geçemeyecek.
Kart borçlarına 60 taksit
26.01.2019 - 04:16 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu bankalarının, kart borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında, uygulamada ortaya çıkan bir takım ihtiyaçlar için yeni düzenleme yapıldı.
Etiketler : kredi kartı borcu,kredi kartı,
600371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/600371.aspx
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