Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı tüketicilerin kart borçlarının, 50 bin-100 bin TL gibi rakamlara ulaşması üzerine daha uzun vade talepleri dile getiriliyordu. Bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir adım attı. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı, 48 aydan 60 aya çıkarıldı. Öte yandan konut teminatlı kredilerin miktarı yüzde 80’i aşamayacak. Bu rakam, Enerji Kimlik Belgesi “A sınıfı” olan konutlar için maksimum yüzde 90, B sınıfı olan konutlar için de yüzde 85 olacak. Taşıtlarda ise kredi tutarı, maksimum 120 bin TL değer üzerinden hesaplanacak. Teminatlı kredi miktarı da, hesaplanan değerin yüzde 75’ini geçemeyecek.