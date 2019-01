Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de paketli gıda ürünleriyle ilgili çeşitli polemikler sıklıkla yaşanıyor. Bazı diyetisyen, doktor ve uzmanların, çeşitli katkı maddelerine atıfta bulunarak birçok gıda ürününü hedef alması, hem tüketiciyi hem üreticiyi etkiliyor. Vatandaşlar, en önemli mesele olan beslenme ile ilgili ortaya atılan iddialara hassasiyetle yaklaşırken; gıda sanayiinin temsilcileri, bu konuda çok dertli. Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, bazı diyetisyenlerin medyatik olmak ve gündeme gelmek amacıyla bilimsel temeli olmayan açıklamalarda bulunduğuna dikkati çekerken, bu kişilerin açıklamalarının gıda sektörünü zora soktuğunu söyledi.

BUNLAR 3-4 KİŞİ

Bunların sayısının 3-4 tane olduğunu aktaran Duruk “Bu kişilerin ambalajlı ürünlerin aleyhine ısrarla yaptığı doğru olmayan açıklamaları, ülkeye zarar veriyor. Peynirle alakalı konuştular, konuştular, peynire talep düştü, bazı firmalar battı, sonra peynir fiyatları arttı. Aynı şey piliçte de yaşandı. Bunların cezasını halk çekiyor. Halk, iki misli fiyata peynir ve piliç yemeye başladı. Toplum, bu kimselerin ağzına bakarak tüketimi biraz da olsa düşürünce, şirketler zora giriyor. Bu şirketlerden bazıları batınca üretim azalıyor. Üretim azalınca ne oluyor, fiyat artıyor. Yani bu 3-4 diyetisyenin yüzünden aynı zamanda gıda enflasyonu da yaşanıyor. Gıdada durum şu şekildedir; üretimi yüzde 10 düşürürseniz fiyat yüzde 100 yükselir. Bu söylediğimi piliç ve peynir fiyatlarını geriye doğru izlerseniz rahat görürsünüz” dedi.

MERDİVEN ALTI ARTIYOR

Duruk, Türkiye’de yüzlerce, hatta binlerce, gıda mühendisi, doktor, diyetisyen bulunduğunu ancak bu kişilere hiç söz hakkı tanınmadığını, sürekli aynı 3-4 kişinin sansasyonel açıklamalarla medyada yer aldığını belirterek, bu konuda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. “Ambalajlı gıda” diyerek her türlü eleştirinin sıralandığını dile getiren Duruk, şöyle devam etti: Bu ürünler her türlü denetimden geçiyor. Türkiye’nin 10 milyar doları aşan gıda ihracatı var. Bu gıdaları Japonya’dan ABD’ye, İtalya’dan Fransa’ya, Rusya’dan Çin’e her türlü ülkeye ihraç ediyoruz. İthal eden ülkeler onlarca testten geçiriyor, kaç tane sertifika istiyor. Popüler olmak için sürekli sansasyonel görüşlerde bulunan bu diyetisyenlerden şirketlerimizi korumalıyız. Aksi takdirde denetimsiz, merdiven altı üretimler de artar. Çünkü adam merdiven altı üretimi, tabii, organik, köyden geldi diyerek satıyor.