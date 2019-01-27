Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Çağrıların yüzde 87’si bilgi, yüzde 9’u tapu randevu, yüzde 2’si şikâyet ve yüzde 1’i ihbar içerikli oldu. Kentsel dönüşüm için çağrı merkezini arayan vatandaş sayısı 533 bin 125 olurken; bu çağrıların yüzde 99 gibi büyük çoğunluğunu bilgi edinme için yapılan aramalar oluşturdu. Bu başlık altında; imar barışı, finansman, kredi, riskli yapı konuları hakkında da aramalar yapıldı. En fazla aranan konular arasında “Sıfır Atık” uygulaması da yer aldı. Bazı vatandaşlar, bu uygulama sayesinde “duyarlı tüketici” duygusunun geliştiğini söyledi. Bu arada çevre şikâyetleri neticesinde yapılan denetimler sonrası, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 8 milyon 639 bin TL ceza kesildi.