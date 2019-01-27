Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Haftanın başından itibaren gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik, yatırım amacı ile fiyatları araştıranlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

İşte 27 ocak güncel altın fiyatları...

Gram altın, 27 Ocak Pazar gününe 220,52 TL'den alınıp 220,66 TL'den satılarak başladı.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 353,38 TL'den alınırken 361,35 TL'den satılıyor.

Yarım altın bugün 704,55 TL'den alınırken 722,71 TL'den satılmaktadır.

Tam altın bugün itibariyle 1.413,52 TL'den alınırken 1.440,99 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.468,00 TL'den alınırken 1.480,00 TL'den satılıyor.