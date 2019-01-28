Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak ambalajlı gıdalar üzerinde, hazırlanan logo bulunacak. Logonun çapı, ürünün yüzey genişliğine göre 2,5, 2 ve 1,5 cm olarak uygulanacak. Logodaki yazı karakterleri ve şekiller siyah-beyaz olacak. Sektörün görüşüne açılan uygulamanın 16 Eylül 2019’da yürürlüğe girmesi planlandı. Buna göre;

¥ Çölyak hastalarının hassasiyetlerinin dikkate alındığı gıdalara; “Glüten içermez” gibi ifadeler yazılacak.

¥ Trans yağ içermeyen ürünlerde; yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, protein ve tuz miktarları gibi bilgiler de verilecek.

¥ Hazır ambalajlı olmayan balık ürünlerinin etiketinde; adı, tatlı su-deniz gibi üretim metodu, menşei, işletmeci bilgileri yer alacak.

¥ Nar ekşisi olmadığı hâlde bu izlenimi verecek nar ekşili sos, nar aromalı sos ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

¥ Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi verecek meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu gibi isimlerle üretim yapılamayacak.

¥ Bal aroması ile şurup, bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir üretilemeyecek.