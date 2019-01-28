Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, bitkisel yağda dışa bağımlılığın kurlarda hareketlilik yaşandığında üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek “Şubattan temmuza kadar yağ üretimi olmuyor. Çukurova’da hasat temmuzda başlıyor ve sadece 100 bin ton. O güne kadar ithalat yaptığımızı bildiği için Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna o dönemde fiyat artırıyor” dedi. Ülkemizin petrolden sonra en fazla parayı bitkisel yağa ödediğini söyleyen Büyükhelvacıgil, tohum parasıyla birlikte son 10 yılda 40 milyar TL’ye yakın paranın dışarı gittiğini ifade etti ve “Bu kadar parayı onlara vereceğimize 2 milyar lira çiftçimize verelim, onlar üretsin” dedi.