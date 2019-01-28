Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahadır Koz, dünyada sadece kenevir bitkisinin 2017 yılında 4 milyar dolarlık bir endüstriyel pazara ulaştığını söyledi. Koz “Ke- nevirin Türkiye için önemi büyük. Otomotiv sektöründe petrol ve petrokimya ürünlerine önemli bir alternatif. Tüm petrokimya ürünlerinin yenilenebilir olarak kenevirle ucuza üretilmesi mümkün. 2017 verilerine göre Türkiye’nin yıllık petrol tüketimi 30 milyon tonu aşıyor. Türkiye’de tarım alanlarının sadece yüzde 15’ine kenevir eksek, 31,5 milyon ton biyodizel üretebiliriz. Bu da demek oluyor ki, kenevirden yıllık tükettiğimiz petrol kadar ve hatta daha fazla biyodizel üretebiliriz” diyor.

Kenevirden neler yapılıyor?

¥ Kâğıt, ilaç, yakıt, kumaş üretiminde kullanılıyor. Üstelik ağaçtan elde edilen kâğıt 3, kenevirden üretilen ise 8 kez dönüşebiliyor.

¥ Aynı büyüklükteki tarlada yetişen kenevirden, ağaca oranla 4 kat fazla kâğıt ürünü elde ediliyor.

¥ Bir ağaç 20 yılda, kenevir 4 ayda yetişiyor.

¥ İçeriğindeki omega-3 ve GLA yağ asidi ile beyin, akciğer ve meme kanserine iyi geliyor, kalp sağlığını koruyan madde üretiliyor, menopoz döneminin rahat geçirilmesini, kötü kolesterolü düşüren ilaçların yapımında kullanılabiliyor.