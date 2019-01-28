Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için son yıllarda büyük hamleler yapan ve bu alanda yerli yenilenebilir yatırımları hızla hayata geçiren Türkiye, yeni adımlar atacak. Hükûmet “yerli, millî, yeşil ve temiz” enerji olarak da bilinen yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla destek vermeye hazırlanıyor. TBMM Genel Kurulunda ilerleyen günlerde görüşülmesi planlanan “Maden Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik” yapılmasını içeren teklifte, yenilenebilir enerji projelerine verilecek destek dikkati çekiyor. Buna göre, yenilenebilir enerji projelerindeki devlet desteği limitinin 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkartılması, bu limiti de 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili kılınması öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ara tatilin hemen bitiminde Meclis çalışmalarına hız verileceğini ifade ederek “Şu an elimizde 50 maddeden fazla olan, enerji ve maden kanununda revize öngören teklif var, bunu görüşeceğiz. Enerji ve madenciliğin bazı sorunlarını çözen, daha pratik iş yapmayı sağlayan, ekonomik imkânları halkın lehine revize eden, usul ile ilgili süreci hızlandıran birtakım düzenlemeler öngörülüyor. İnşallah bu kanun teklifi, sıkıntısız geçecek” dedi.