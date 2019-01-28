Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya piyasalarında çok az işlemin geçtiği saatlerde kotasyonlardaki ani düşüşle Dolar/TL kuru önce yüzde 3’lük düşüşle 5,20’lerin altına sonra da bazı kotasyonlarda 5,13’lere kadar indi.Bunun yine arızalanan sistem verisi mi yoksa anlık bir toplu satıştan mı olduğu anlaşılamadı. Sabah saatlerinde uluslararası piyasada derinlik sağlanınca kur tekrar normal seyrine döndü.

Dolar kuru şu dakikalarda 5,25 TL’den işlem görüyor.Bankalararası piyasada euro 6 liranın hemen altında, sterlin ise 6,92 liradan işlem görüyor.

PİYASALAR BU HAFTA NEYE BAKACAK?

Piyasalar yurtiçinde çarşamba günü yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek.

Yine çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Fed'in sıkılaştırma döngüsüne ara verilmesinin sinyalini verebileceği belirtiliyor.