Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da havaların ısınmasıyla birlikte balıkçılar denize açılmaya devam ediyor. Karadeniz’de tezgahların gülü olarak adlandırılan hamsi, bu yıl avlanamadığı ve bir kısmının da Gürcistan’a kaçmasından dolayı tezgahlarda çok sık rastlanamıyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılan hamsinin yerini ise bu yıl oldukça bol bir şekilde avlanılan ve kilosu 8 liraya kadar gerileyen mezgit balığı süslüyor. Balıkçılar, artan sebze fiyatlarına rağmen balığın ucuz olduğunu belirterek, insanların bol bol balık yemeleri gerektiğini belirtiyor.

Mezgit balığı tezgahları süslüyor



Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, fiyatların düşük olmasından dolayı talebin oldukça fazla olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok mezgit balığına yöneldiğine kaydeden Ceylan, "Perşembe kaya mezgit balığı 8 liraya kadar düştü, şuanda en uygun balık mezgit. Hamsi balığı zirvede, yüksek fiyatlardan satılıyor. Hamsi az çıktığı için Gürcistan tarafında da hamsi ince olduğu için bu taraflara gelmiyor. Buradaki küçük kayıklar hamsi tutuyor, o yüzden de bir hayli pahalı satılıyor. Hamsi yerini mezgit balığına bıraktı. Tezgahların baş tacı mezgit. Yüksek sebze fiyatlarının yanında balık fiyatları oldukça düşük. Tavuk, kırmızı et ve sebze fiyatlarına göre bu zamanda yenilecek tek ürün balık" dedi.

Balık fiyatlarından da bahseden Ceylan ayrıca istavritin 10, tirsinin 10, levrek-çupranın 30, somon balığının 25, sarganın 25, barbunun 25, çinekopun 30, hamsinin de 20-25 lira civarında satıldığını ifade etti.



“Palamut bol çıktı, hamsi azaldı”



Ordulu balıkçılardan Cemil Türkmen de “Şu sıralar bol olan sadece tirsi ve mezgit balığı var. Bu sezon hamsi balığı çıkmıyor. Havuz balıklarının fiyatları standart. Bu yıl palamut bol olduğu için hamsi az oldu. Şu anda da giderek azalıyor. Hamsi bol olsa ve ucuz olsa vatandaşlar kış mevsimi olduğu için hamsiyi tercih eder. Hamsi az olduğu için insanlar diğer balıklara yöneliyor” şeklinde konuştu.