Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, “29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ hakkındaki yönetmelik kapsamında ilimiz tüm ilçeleri ile birlikte ‘kenevir üretim’ sahası içinde olup; ayrıca izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir. Yetiştiricilik için müracaat edecek üreticilerimizin bahse konu yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine (İlçede kaymakamlık il de ise valiliğe); başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmelik ekinde yer alan (Ek-1) örneğine uygun başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 örneğine uygun taahhütname, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ye uygun keşif raporu, nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.