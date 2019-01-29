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Müjde! Benzine indirim geliyor
Müjde! Benzine indirim geliyor
29.01.2019 - 09:16 |
Son Güncelleme:
29.01.2019 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Benzine bu gece yarısından itibaren 17-15 kuruş arası indirim bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Benzin,ekonomi,
600944
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/600944.aspx
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