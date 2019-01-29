Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle seraları zarar gören çiftçiler, durumu bahane eden fırsatçıların fiyatları artırdığına dikkati çekti. Geçen hafta yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle Kumluca, Finike, Kemer ve Serik ilçelerindeki bazı seralarda maddi zarar oluştu. Hasar tespit çalışmalarının ardından seralardaki enkazı kaldırmaya başlayan üreticiler, bir taraftan da yeni hasat döneminin hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle kredilerin taksitlendirilmesi konusunda devletten destek bekleyen üreticiler, zararlarının en kısa zamanda tazmin edilmesini bekliyor.

"2 BİN DEKARLIK ALANDA ZARAR VAR"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçe genelinde 50 bin dekarın üzerinde üretim yaptıklarını, fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 2 bin dekarlık alanda zarar oluştuğunu söyledi. Yaşanan durumu bazılarının fırsata çevirdiğini belirten Kökce, "Kumluca'dan hortum geçti diye fiyatlarda yüzde 200'lere, 300'lere varan yükseliş var. Ben bunu yapanlara 'vatan haini' diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Kumluca'da son 10 günden beri fiyatlarımız sabit. Yaşanan bu olaya bağlı olarak bizim fiyatlarımız artmadı. Fiyatlar aynı seviyede duruyor ama fırsatçılar, karaborsacılar, insanlık dışı hareketlerle hem tüketiciyi hem de üreticiyi zor durumda bırakıyor." dedi. Üreticiyle tüketicinin birbirini tamamladığını ifade eden Kökce, aradaki fırsatçıların üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

"ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE ZOR DURUMDA"

Televizyondaki fiyat artışı haberlerinin üreticiyi çok kızdırdığını dile getiren Kökce, "Haberlere baktığımızda fiyatların yüzde 300'lere varan oranda zamlı olduğunu görüyoruz. Bu da biz üreticileri kızdırıyor. Yazık günah, üretici de tüketici de zor durumda." değerlendirmesini yaptı. Kökce, kredilerin taksitlendirilmesi konusunda devletten yardım istediklerini kaydetti. Zarar gören seralarla ilgili hasar tespit çalışmalarının da tamamlandığını belirten Kökce, enkazın en kısa zamanda kaldırılarak seraların baharlık dikimlere yetiştirileceğini vurguladı.

Üretici Erdal Sayın da hortumun yerle bir ettiği seralarda tamirat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şiddetli fırtına ve hortum olayının bahane edilerek fiyatların anormal derecede yükseltildiğini savunan Sayın, "Herkes üreticinin çok kazandığını sanıyor ama öyle bir şey yok, üretici kazanamıyor. Elinden emekli insandır çiftçi. Bizim burada 3 liraya sattığımız malı, vatandaş gittiği yerde 10 liraya yiyor. Bu da aradaki rantçıların işi, biz o paraları görmüyoruz." diye konuştu.

Erçin Soytürk ise bölgede yaşananları aradaki rantçıların ganimet bildiğini ileri sürdü. Üreticiler olarak fiyatları koruduklarını ve zam yapmadıklarını ifade eden Soyturk, "Aradaki rantçılar habire fiyat yükseltiyor. Bunların önlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.Soytürk, zarar gören seralardaki hasarı toparlayıp Antalyalı üreticiler olarak yeniden ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.