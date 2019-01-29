Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve gelmesinin ardından bir çok başarılı projeye imza atan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. DHMİ’nin bir dünya markası olduğunu söyleyen Ocak, ”DHMİ, işletme ve ileri teknolojik altyapı bakımından bir dünya markası haline geldi. Birçok havalimanımız Avrupa devlerini geride bırakan rekorlara imza atarak itibarlı ödüllerin sahibi oldu" dedi.



Kamu-özel işbirliğiyle tamamlanan ve yapımı süren projelerle ilgili de bilgi veren Funda Ocak şöyle konuştu:



“Kuruluşumuz bünyesinde terminal binaları ile pat sahaları yapımı ve yenilenmesi işlerinin yanında çeşitli mütemmim bina yapımı ve havalimanı rehabilite işleri olmak üzere toplam 34 inşaat projesi yürütülüyor. 2018 yılı sonu itibarıyla Muş Sultan Alparslan ve Kahramanmaraş Havalimanı Terminal Binası Yapımı ile Kars Harakani Havalimanı, Van, Antalya Havalimanları Pat Sahaları Yapımı işleri tamamlandı. Balıkesir (Merkez) Havalimanı Terminal Binası Yapımı işinin de kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ve Tokat Yeni Havalimanı Üst Yapı Tesisleri Yapımı ile Tokat Yeni Havalimanı PAT Sahaları Yapımı işleri iş programına uygun bir şekilde devam ediyor”



DHMİ ÇALIŞIYOR TÜRKİYE UÇUYOR



DHMİ Genel Müdürlüğü’nün bu gün itibariyle çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Ocak, ” Genel Müdürlüğümüzce bugün itibariyle ülkemiz havacılık sektöründe gerçekleştirilen Kamu Özel İş birliği projesi sayısı ise 18'e ulaştı. Daha büyük proje ve eserlerle geleceğe yolculuğumuz devam ediyor; DHMİ Çalışıyor Türkiye Uçuyor" şeklinde konuştu.