Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karara göre ‘fermente sucuk’ olarak adlandırılan, ısıl işlem görmüş ürünün adı, ‘sucuk’ olarak güncellendi. Diğer kararlar şöyle:

¥ Mekanik yöntemlerle kanatlı hayvanların karkaslarından ayrılan ve adına MAKE denilen etlerin sadece ısıl işlem görmüş, emülsifiye (karışım ürünlerin kalıba doldurulmuş hâli, sosis, salam vb.) ürünlerinde, etikette belirtilmesi şartıyla kullanılmasına imkân sağlandı. Böylece yıllık 160 bin tonu bulan MAKE kullanımıyla ciddi bir ekonomik kayıp önlenmiş olacak.

¥ Tebliğ ile MAKE kullanılmayan ürünlerde kalsiyim miktarı, çiğ kanatlı eti ve kanatlı kıymada kilo başına 150 miligramı geçemeyecek.

¥ Jambonda nem en çok yüzde 50 olacak.

¥ Baş eti, sadece emülsifiye (salam, sosis gibi) ürünlerin üretiminde kullanılabilecek.

10 KİLOLUK SINIR KALDIRILDI

Kasap, market gibi işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram olan miktar kısıtlaması kaldırıldı. Düzenlemeye göre pişmemiş köfte ve tantuni, Kilis tava, kâğıt kebabı gibi ürünler günlük üretilip satılabilecek. Ayrıca dondurulmuş tavuk kıyma da serbest olacak.