Garanti, yeni uçuş kartı ‘Shop&Fly’ı tanıttı. Lansman toplantısında konuşan Genel Müdür Fuat Erbil “Shop&Fly’ın, seyahatseverlerin uçuş ve alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyarak kullanımı basit ve pratik bir kart olarak sektörde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyoruz” dedi. Yeni kartın özelliklerini anlatan Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu ise “Müşterilerimiz her 1 TL’lik harcamalarına, en az 1 mil kazanabiliyorlar. Biriktirdikleri her 100 mil, 1 TL değerinde olacak. Diledikleri hava yolu şirketinden bilet alabilecekler, havalimanı vergisini milleriyle ödeyebilecekler. Uçak rötar yaparsa, bizden bilet alan müşterimiz her yarım saatlik gecikme için mil kazanacak. Bütün seyahatleri boyunca indirimli ‘lounge’ kullanımı, vale hizmetleri, yurt içi seyahat sigortası gibi ayrıcalıklara da sahip olacaklar. Müşterilerimiz ödemelerini, milleri yoksa dahi avans mil alarak ya da bir kısmı mil bir kısmı parayla yapabiliyor” şeklinde konuştu. Yen kart ‘Gold’, ‘Platinum’ ve ‘Business’ segmentlerine sahip olacak. Platinum için öngörülen kart aidatı, 240 TL...