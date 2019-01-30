Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Medya ‘Sektör Toplantıları’ çerçevesinde turizm sektöründe Türkiye’de önde gelen iş adamları, kurum ve birlik temsilcilerini ağırladı. Yoğun katılımın olduğu istişare toplantısında Türkiye’nin turizmde geldiği son nokta ve turizm sektörünün daha da gelişmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.



Programda konuşan Limak Grubu Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin, global bir sorun haline gelen terör problemini aştığını kaydederek 2019'un turizm açısında geçen yıla göre daha iyi geçeceğini söyledi. Kavaoğlu, “2018 yılında Türkiye kalite-fiyat dengesini tam anlamıyla tutturdu diyemeyiz özellikle resort turizm bölgesi dediğimiz Akdeniz, Ege sahil kesimlerinde gerekli averaj fiyatı tutturulamadı. Bu anlamda 2019 yılı çok daha iyi bir yıl olarak gözüküyor. Dünyada her şey artık global, bizi daha önce itham ettikleri terör de global. Terör herkesin problemi, Türkiye bunları hızlı bir şekilde aştı. Kamuyla özel sektörün elele vererek dikkatli çalışması sonucunda zor günleri atlattık. Önümüze umutla bakıyoruz. 2019 yılı sektörün tüm bileşenleri için muhteşem bir yıl olarak gözüküyor” diye konuştu.

“Turizmcilerimiz İstanbul Havalimanı bölgesine biraz daha dikkat vermeliler”

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, ise konuşmasında hizmet sektörünün İstanbul Havalimanı bölgesine odaklanması gerektiğini belirterek, “İstanbul Havalimanı’nın yapıldığı bölgede Arnavutköy-Hadımköy Sanayici ve İş adamları Derneği’nin (HASİAD) başkanlığını yürütüyorum. Bugün İstanbul Havalimanı’nın tam faaliyetle çalıştığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşabilecek bir yer. Turizmcilerimiz, hizmet sektörünü destekleyen endüstriyel ürün yatırımlarını bu bölgeye yapabilirler. Dünyanın en büyük havalimanına yakın bir bölgede yatırımlara biraz daha dikkat etmelidir. Oteller, restoranlar ve hizmet sektörüne üretim yapanların bu bölge de yer almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü Kanal İstanbul ile birlikte o bölgede çok ciddi bir potansiyel oluşacak” diye konuştu.



“Euro bölgesinde gelen ziyaretçi sayısında artış olmalıdır”

Dedeman Oteller Grubu Genel Müdürü Emrullah Akçakaya da turizmde kişi başı gelirlerin artması gerektiğine ve İstanbul’aküresel organizasyonların yeniden alınması hususunda görüş bildirdi. Akçakaya, “Turizmde 2018 yılında ciddi anlamada toparlanma oldu. 40 milyonun üzerinde ziyaretçiden bahsediliyor ki bu tarihi bir rekor. Ama kişibaşı gelirde hala sorunumuz devam ediyor. Ülkemize gelen yabancıların kişi başı harcamaları düşmüş. Bunun hızlı bir şekilde toparlanması lazım. İstanbul için söylüyorum; sektör Orta Doğu ağırlıklı bir pazara hitap ediyor. Mutlaka Euro bölgesinde gelen ziyaretçi sayısında artış olmalıdır ki sektör hak ettiği fiyatlardan satış yapabilsin.Dünya çapında yaptığımız organizasyonların mutlaka geri gelmesi lazım” dedi.

Akçakaya, Türkiye’de turizmin en parlak dönemlerinden olan 2012 yılından geçtiğimiz yıla kadar çok ciddi ölçüde bir arz artışı olmasına rağmen satılabilir oda başı gelirin 107 eurodan 60 eurolara düştüğünü söyleyerek durumu “Bu korkunç bir kayıp” diye nitelendirdi. Akçakaya ciddi gelir kaybı oluşturduğuna dikkat çekti.



“Avrupa’daki Türklerin Türk turizmine çok fazla katkısı var”

Avrupa’daki Türklerin Türk turizmine katkılarından bahseden Edelstaal Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları da ”Avrupa’daki Türklerin Türk turizmine çok fazla katkısı var. 2018 yılında Avrupa’dan 5 milyon 700 bin Türk yaşıyor. Geçen yıl 2 milyon 800 bin Türk, Türkiye’ye gelmiş. Türkiye’ye gelen Avrupalı bin 174 lira bırakıyor ve 2 gün kalıyor. Turizmde ziyaretçi sayılarını hesaplamaktansa gelirlerin ne olduğunu hesaplamak lazım” dedi.

“Hintli turist vize problemi yaşıyor”

TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de Çinli ve Hintli turistlerin Türkiye’ye getirilmesi yolunda şu önemli açıklamaları yaptı: “Çinli turistleri ülkemize getirmeye çalışıyoruz ama uçak yok. Uçak yoksa nasıl getireceğiz? Gelmeleri için uçak seferleri başlatmamız lazım. Biz bu noktada çalışmalar yapıyoruz 20 Aralık’ta Çin’in en büyük havayolu kuruluşu China Southern İstanbul uçuşlarına başladı. Basit bir örnek de Hindistan pazarıyla ilgili vermek istiyorum.

Hintli turistin buraya gelmek isterse vize konusunda muazzam derecede zorlanıyor. Hindistan vatandaşının pasaportunda Schengen ve ABD vizesi yoksa e-vize alamıyor. Bizim başkonsolosluğumuza ve büyükelçiliğimize gitmesi lazım. Bir yandan çok turist gelsin diyoruz bir yandan da onlara vize kolaylığı sağlamıyoruz. Sözün özü turizmciler olarak gerekli çalışmalar ile medya ile işbirliğine girersek bunları çok daha kısa sürede çözeceğimize inanıyorum.”

“Turizm eğitimi bitiyor”

Doç. Dr. Nur Ündey Kalpaklıoğlu, turizmde yetişmiş eleman sıkıntısından söz ederek, “Ne yazık ki turizm eğitimi bitiyor. O kadar az tercih var ki benim bölümümde birinci sınıfta 7 öğrenci var. İkinci sınıfta 10, üçüncü sınıfta 30, son sınıfta 10 öğrencim var. Gastronomi bölümü açmak için YÖK’e dosya gönderdim. Oraya öğrenci gelecektir çünkü trend ama turizm ayrı bir şey, turizmi öldürmememiz gerekiyor.O nedenle çalıştırdığınız personelin özellikle turizm bölümü mezunu olmasına özen göstermenizi ya da öğrencileri teşvik etmenizi rica ediyorum” diye konuştu.



İhlas Holding’de gerçekleştirilen toplantıya, İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Medya Reklam Grup Koordinatörü Volkan Ormanlı, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, İhlas Haber Ajansı Kurumsal Pazarlama Direktörü Murat Karadayı katıldı.