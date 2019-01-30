Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluborlu Belediyesi ( Isparta ) 14 kişi erkek 1 kişi bayan olmak üzere toplam 15 kişi Beden işçisi olarak alınacak. Alınacak personeller belediye başkanlığı ve bağlı müdürlüklerinde görev yapacaklar. Okur – Yazar adaylarında başvuru yapabileceği Kamu personeli alımı için adayların 6 Şubat 2019 Tarihine kadar şahsen Uluborlu Belediyesi personele başvuru yapması gerekmiyor.

KAYMEK ( Kayseri ) Mesleki Eğitim 1 kişi Kostüm tasarım eğitmeni 2 kişi geleneksel el sanatları eğitmeni ve 1 kişi danışma görevlisi olarak toplam 4 kişi alımı yapılacak. Başvurular 30 Ocak 2019 Tarihinde başlamış olup 31 Ocak 2019 Tarihinde sona erecek. Personel alımı için adayların şahsen KAYMEK Kayseri Mesleki Eğitim Kültür A.Ş ‘ ye başvuru yapılması gerekiyor.



Kocaköy Belediye Başkanlığı ( Diyarbakır ) 7 kişi Büro elemanı alımı için adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Başvuruların şahsen 1 Nisan 2019’ kadar Belediye personele yapılması gerekiyor.



Kocaköy Belediye Başkanlığı 20 Kişi vasıfsız işçi alımı yapılacak. Okur – Yazar adaylar da başvuru yapabilecek. Belediye personel alımı alınacak personeller Belediyeye ait parklarda bahçıvan olarak istihdam edilecek. Başvuruların şahsen 1 Nisan 2019 Tarihine kadar Kocaköy Belediyesi personele yapılacak..



Kocaköy Belediyesi 2 kişi bahçıvan 1 kişi şoför ( B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekiyor ) olarak alınacak olup adayların okur yazar olması yeterli bulunuyor. Başvurular 1 Nisan 2019 Tarihine kadar şahsen yapılacak.