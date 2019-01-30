ABD Merkez Bankası (Fed) dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Fed böylece faizleri mevcut 2.25-2.50 aralığında bırakmış oldu.