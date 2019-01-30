ABD Merkez Bankası (Fed) dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Fed böylece faizleri mevcut 2.25-2.50 aralığında bırakmış oldu.
Fed faiz kararını açıkladı
30.01.2019 - 22:05 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Merkez Bankası, faizde değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Beklentilere uygun olarak federal fonlama faizi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı.
Etiketler : FED,
601298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/601298.aspx
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