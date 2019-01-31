Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzin istasyonlarında ‘kendin doldur’ dönemi başlıyor. Türkiye’nin akaryakıt şirketlerinden Aytemiz, istasyonlarında self-servis uygulaması başlattı. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Eke “Self-servis hizmetini kullanan tüketiciler, motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha ucuza alabilecek. 50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğünüzde bu miktarlar, bir dolumda 10 liralık tasarruf anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ettiğini, tüketimin de yıllık 30 milyon ton olduğunu söyleyen Eke, akaryakıt sektöründe çok yoğun bir rekabetin yaşandığına dikkati çekti ve “Sektörde 100 dağıtıcı şirket, 13 bin bayi var. Aytemiz istasyonlarını düşündüğümüzde, her gün 250 bin araç, 350 bin müşteri istasyonlarımızı ziyaret ediyor. Şu anda 575’i faal 600 istasyonda tüketicilerin hizmetindeyiz” diye konuştu.

OTOGAZ ALIMINDA YOK

Tüketicinin self-servis kullanarak akaryakıt dolum işlemini yaklaşık 2-2,5 dakika içinde tamamlayabileceğini belirtti ancak otogaz dolumunun eğitim gerektirmesi sebebiyle self-servis uygulamasından hariç tutulduğunu ifade etti. Eke “İstasyonlarda önce birer ada self-servis için ayrılacak. Hizmetin yaygınlaşmasına bağlı olarak sistem yaygınlaşacak” dedi. Eke, bu servis için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini, şirket olarak 10 milyon liralık bütçe kullandıklarını ifade ettiği konuşmasında “İnanıyorum ki artık enflasyon hesabında akaryakıt fiyatlarının yanında self-servis akaryakıt fiyatları da dikkate alınarak yeni bir kalem ortaya çıkacak, rekabet artacak” ifadesini kullandı.

ŞİMDİLİK SADECE KREDİ KARTIYLA

Self-servis hizmetinde öncelikle kredi kartı kullanılacak. Daha sonra nakitle hizmet veren pompalar da bulunacak. Bir yıl içinde bitcoin veya kripto paraları bile kabul edecek noktaya gelinmesi amaçlanıyor. Ahmet Eke, Avrupa’da zaten yaygın olan self-servis akaryakıt sistemini Türkiye’de de başlatmış olduklarını ifade ettiği konuşmasında “Türkiye’deki 23 milyon motorlu araçtan otogaz ile çalışanları çıkarırsak, yaklaşık 10-15 milyon araca hizmet vermeye talibiz. İlk etapta 30, bir ay içinde de 100 istasyonumuzda bu hizmetimiz kullanılabilecek” diye konuştu.