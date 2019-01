Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz atakları sonrasında ‘iğneden ipliğe’ her şeyde görülen fahiş fiyat artışları, şimdi de sebze ve meyveyle gündemimizde. Yurdun dört bir yanında süren olumsuz hava şartlarının yanı sıra, sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’da yaşanan hortumu bahane eden bazı kesimler fiyatlara maliyeti kat kat artıran zamlar yaptı. Üreticiler dahi “Hortum sebebiyle üretim yüzde 10 etkilendi” derken, ürün fiyatları yüzde 100-200 zamlandı. Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı 81 ile yazı gönderip etkin denetim yapılmasını isterken, dün bir televizyon programında açıklamalar yapan Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli “Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz” açıklaması yaptı. Fiyatların mevsim normallerinde olmadığını söyleyen Pakdemirli “Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi” ifadesini kullandı. Pakdemirli Hal Yasası ile ilgili bilgi verirken de “Yasa ile üreticiden tüketiciye fiyat artışı, israf azalacak. Hal yasası yüzde 30-40. Aynı zamanda perakende yasasını da ele almamız lâzım” diye konuştu.

Küçükbaş ihracatı 2022’de başlayacak

Et fiyatlarıyla ilgili olarak hayvan sayısını artırma gayretinde olduklarını söyleyen Pakdemirli “Eskiden küçükbaş ihracatı yapan bir ülkeydik ve yapma isteğimiz devam ediyor. Projemiz hazır. Bunun için küçükbaş hayvan sayısını 85 milyona çıkaracağız. 2022’de küçükbaş hayvan ihraç eder hâle geleceğiz. Önce Orta Doğu” dedi. Pakdemirli, hayvana eziyet konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi ve “Hayvan sahipleri sahiplendiğini terk etmemeli” diye konuştu.