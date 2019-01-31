Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili önemli kararların alındığı ve mevcut durumun kapsamlı değerlendirmesinin yapıldığı “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi”, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında üçüncü defa toplandı. Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeler, bunların Türkiye’deki finansal ve reel sektöre etkileri, bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı. Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin de detayları görüşüldü. Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Millî Reyting Kuruluşu kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan “İpotek Finansman Kuruluşu” kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar, ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.