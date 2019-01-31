Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? (31 Ocak 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? (31 Ocak 2019 dolar - euro fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün geceki faiz kararı sonrası dolar/TL'de düşüş görüldü.Dolar/TL karar sonrası 5,21'li seviyelere inerek 3 Aralık'tan beri en düşük düzeyi gördü.Faizleri değiştirmeyen Fed, faiz artışları için sabırlı olacağı mesajı verdi.Dolar/TL bugün bankalararası piyasalarda 5,22 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 6 lira sınırında işlem görüyor.

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