ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün geceki faiz kararı sonrası dolar/TL'de düşüş görüldü.Dolar/TL karar sonrası 5,21'li seviyelere inerek 3 Aralık'tan beri en düşük düzeyi gördü.Faizleri değiştirmeyen Fed, faiz artışları için sabırlı olacağı mesajı verdi.Dolar/TL bugün bankalararası piyasalarda 5,22 civarında hareket ediyor. Euro/TL de 6 lira sınırında işlem görüyor. 