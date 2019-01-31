Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,9 lira seviyesinde dengelendi.Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 221,8 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 221,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.484 liradan satılıyor.ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşamki kararları sonrasında gerileyen dolar endeksinden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı, 1.323,14 dolarla 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, şu dakikalarda 1.320,00 dolardan işlem görüyor.