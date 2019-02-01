Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye, ekonomide yeniden dengelenme sürecini başarıyla yönetiyor; makroekonomik göstergeler de teker teker rayına oturuyor. Faiz, döviz, enflasyon ve cari açık geriliyor. Şimdi sırada büyümenin yeniden sağlıklı bir görünüme kavuşturulması var. Bu süreçte de ihracatla birlikte öne çıkan en önemli sektör, şüphesiz turizm... Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri olan cari açığın finansmanında da turizm büyük rol oynuyor. 2016-2017 yıllarında yaşanan olayların etkisiyle sektörde büyük daralma yaşanmıştı. Ancak 2018 yılında “bacasız sanayi” ayağa kalktı. Yabancı ziyaretçi sayısı 40 milyona, gelirler de 30 milyar dolara dayandı. 2019 ve sonraki yıllarda da beklentiler gayet iyi. Ancak problemler ve talepler de yok değil...

İhlas Holding, bu sese kulak vermek için çok katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. “İhlas Medya Sektör Toplantıları” kapsamında düzenlenen organizasyonda; İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Medya Reklam Grup Koordinatörü Volkan Ormanlı, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, sektörün önemli temsilcilerini misafir ederek, taleplerini dinledi. Yoğun katılımın olduğu istişare toplantısında turizmciler; her zaman daha iyinin olması için çalıştıklarını, bu anlamda siyasi, ekonomik, toplumsal bir takım beklentilerinin olduğunu belirtti ve hedeflerini anlattı.

Yücel Koç “İhlas Grubu’nun da ciddi turizm yatırımları var. Kuzuluk ve Armutlu’daki termal tesislerimizi herkes biliyor. Sadece konaklama değil, gastronomi de çok önemli. Biz bu alanda özel sayfa hazırlıyoruz, Adnan Şahin Bey ile... Dünyanın çok yerini dolaştım ama Türkiye’den daha zengin bir ülke görmedim. Hem coğrafi anlamda, hem de damak tadı olarak. Kendimizi anlatamıyoruz. Turizm Bakanı’mıza da söyledik. Medya grubu olarak, turizme her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuştu.

TURGUT TORUNOĞULLARI: SAĞLIK TURİZMİ İLE GELİRLERİMİZ ARTAR

Edelstaal Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları “Avrupa’daki Türklerin, Türk turizmine çok fazla katkısı var. Avrupa’da 5 milyon 700 bin Türk yaşıyor. Geçen yıl 2 milyon 800 bin Türk, Türkiye’ye gelmiş. Türkiye’ye gelen Avrupalı Türk, kişi başı bin 174 lira bırakıyor ve 24 gün kalıyor. Avrupalı ise 14 gün kalıyor, kişi başı 600 avro civarında para harcıyor. Ancak Avrupa’daki Türk gençler, başka ülkelere gidiyorlar. Bu konuda bir çalışma yapmak lazım” dedi. Turizmde dünyada ziyaretçi sayısı bakımından 6. sırada olduğumuzu hatırlatan Torunoğulları “Fakat gelirde ilk 10’da değiliz. Sadece deniz ve kum sunuyoruz, güzel ülkemizin kültür ve sağlık turizmini de öne çıkarmalıyız. Avrupa’nın yaş ortalamasının 55 olduğunu göz önüne alırsak sağlık turizmine uygun oteller yaparak gelirlerimizi artırmalıyız” şeklinde konuştu.

KAAN KAVALOĞLU: TURİST SAYISI GİBİ GELİR DE ARTMALI

Limak Grubu Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloğlu: Türkiye, küresel bir tehdit haline gelen terör problemini aştı. Kalite-fiyat dengesini tam anlamıyla tutturduk diyemeyiz. Özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesimlerinde... Bu anlamda 2019 yılı, çok daha iyi gözüküyor.

HÜSEYİN BOZDAĞ: İSTANBUL HAVALİMANI YENİ CAZİBE MERKEZİ

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ: Hizmet sektörü, İstanbul Havalimanı’na odaklanmalı. Burası tam kapasiteye ulaştığında, 200 milyon yolcusu olacak. Oteller, restoranlar ve hizmet sektörüne üretim yapanların, bu bölgede yer almalarını tavsiye ediyoruz.

EMRULLAH AKÇAKAYA: KÜRESEL ETKİNLİKLERİN MERKEZİ OLMALIYIZ

Dedeman Oteller Grubu Genel Müdürü Emrullah Akçakaya: İstanbul’da oda başı gelir, 107 avrodan 60 avrolara düştü. Hızla toparlanmalıyız. Orta Doğu ağırlıklı pazara hitap ediyoruz. Avrupa’dan da ziyaretçi artışı olmalı. Dünya çapında yaptığımız organizasyonları geri getirmeliyiz.

HASAN ERDEM: ALGI OPERASYONUNA BOYUN EĞMEDİK

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem: Sektörün cari açığı kapatmadaki rolü iyi anlaşıldı. Lokomotif bir sektörüz. Amacımız Türkiye’yi pazarlamak. Algı operasyonlarına çok maruz kaldık. Ama karşı operasyonlara da başladık. Bunu çok daha iyi sürdürmeliyiz.

İSMAİL TAŞDEMİR: VİZE VE UÇAK SEFERİ SIKINTILARI MEVCUT

TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir: Çinli turistleri ülkemize getirmeye çalışıyoruz ama, yeterli sefer yok. Daha fazla sefer başlatmamız lazım. Hintli turist de vize konusunda muazzam zorlanıyor. Schengen ve ABD vizeleri yoksa, e-Vize alamıyor. Bunları aşmalıyız.