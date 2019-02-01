Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 2018’de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı. Geçen sene 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla, 2008’deki halka arzından bu yana en iyi artışı kaydeden Türk Telekom, toplam müşterisini 46 milyona yükseltti. Kapsama alanı ve yeni aboneleri ile sektördeki konumunu güçlendiren Türk Telekom, yüzde 12,6’lık yıllık büyüme rakamıyla, 20,4 milyar TL gelire ulaştı. Faaliyet giderlerinin düşürülmesinde de etkin bir performans ortaya koyan Türk Telekom, aynı zamanda son 10 yılın en yüksek yıllık FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) artışını gerçekleştirdi. Buna göre FAVÖK, 2018 sonunda, önceki yıla göre yüzde 30 artışla 8,4 milyar TL’ye yükseldi. Şirket, başarılı performansı ile dördüncü çeyrekte 2,2 milyar TL net kâr elde etti.

“GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Yakaladığımız yüksek performans sayesinde, yıl sonu hedeflerimizi rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardık. Finansal ve operasyonel sonuçlarımız, Türk Telekom’un sağlam yapısı ve nakit akışı oluşturmadaki etkili performansını da ortaya koyuyor” dedi. Geçen seneye pek çok başarıyı sığdırdıklarını aktaran Doany, şunları aktardı: Sabit ve mobil altyapıda operatörler arası paylaşım modellerini ilk defa hayata geçirdik. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve en büyük Siber Güvenlik Merkezini açarak, ülkeyi, bölgenin veri merkezi hâline getirdik. Sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ı kurarak, ilk yatırımlarımızı öncelikli dikeylerimizden sağlık ve eğitim alanlarına yaptık. Yeni dijital servislerimizle kullanıcılara alışılmışın dışında deneyimler sunduk. Önümüzdeki dönemde faaliyet kârlılığımızı artırırken, dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve Türkiye’yi geleceğe bağlarken, paydaşlarımız için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.