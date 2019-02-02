Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret eden Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın “Enflasyon beklenenden daha iyi bir durumda. Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Bütçede, cari açıkta bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, gerek reel sektöre gerek bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu gösteriyor. Daha iyi bir faaliyet ortamında öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da reel sektör ve bankacıların “aynı masada” olduğuna dikkati çekerek “Bu aslında birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, geleceğimiz açısından da umut verici bir gelişme olduğunun en somut göstergesi. Ortak çözümleri hep beraber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı süreci de birlikte atlatacağımızın en somut göstergesi. Biz aynı geminin içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı olursa finans sektöründe sıkıntı olur, finans sektöründe sıkıntı olursa reel sektörde sıkıntı oluyor. Onun için de finansmana erişimi açık tutmamız lazım” diye konuştu.