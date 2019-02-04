Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kartlarının hayatı kolaylaştırdığı kadar zora düşüren bir uygulama olduğunu da savunan Şerife Köse “Pek çok tüketici peşin olarak alamadığı ürün ve hizmeti, taksitle satın alıyor. Ancak ay sonunda kesilen ekstresini ödeyememekte. Buradaki en önemli nokta, tabii ki tüketicinin bilinçli olması, ayağını yorganına göre uzatmasıdır. Ancak tüketiciyi bu noktaya düşüren bankaların da bu işte ‘sorumluluğu yok’ denilmemeli. Özellikle kredi kartı ve kredi işlemlerinde, bankaların, tüketicinin ödeme gücünü temel alarak hareket etmesi ve limit düzenlemesi gerekmektedir” dedi.