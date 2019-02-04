Serbest piyasada dolar 5,2190 liradan, euro ise 5,9750 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2170 liradan alınan dolar 5,2190 liradan, 5,9730 liradan alınan euro ise 5,9750 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2130 liradan, euro ise 5,9860 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? (4 Şubat 2019 dolar fiyatları)
04.02.2019 - 09:13 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar fiyatları düştü mü? Dolar kaç TL oldu? İşte merak edilen 4 Şubat dolar fiyatları.
Etiketler : Dolar,euro,para,
602273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/602273.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER