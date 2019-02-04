Serbest piyasada dolar 5,2190 liradan, euro ise 5,9750 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2170 liradan alınan dolar 5,2190 liradan, 5,9730 liradan alınan euro ise 5,9750 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2130 liradan, euro ise 5,9860 liradan satılmıştı. 