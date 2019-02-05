İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2140 liradan alınan dolar 5,2160 liradan, 5,9630 liradan alınan euro ise 5,9650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2190 liradan, euro ise 5,9780 liradan satılmıştı.
Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? (5 Şubat dolar ve euro fiyatı)
05.02.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,2160 liradan, euro ise 5,9650 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dolar,eoro,ekonomi,
602479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/602479.aspx
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