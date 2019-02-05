İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2140 liradan alınan dolar 5,2160 liradan, 5,9630 liradan alınan euro ise 5,9650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2190 liradan, euro ise 5,9780 liradan satılmıştı.