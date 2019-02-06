Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, sürdürülebilir büyüme için rotasını yurt dışına çeviren savunma ve havacılık sanayisi, 2019 yılına güçlü bir performansla başladı. Türk savunma ve havacılık sanayiinin gösterdiği gelişim sonunda ortaya çıkan platform, sistem, ürün ve yeteneklere yurt dışı pazarlardaki talep artıyor. Bunun yanında mevcut pazarlardaki ticaret hacmini geliştirmeye çalışan sektör firmaları, aynı zamanda var olan pazarlara yenilerini ekleyebilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar özellikle son dönemde meyvesini verirken, ihracat rakamları da yukarıya doğru seyrediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yılı 2 milyar 35 milyon 334 bin dolarlık ihracat rekoruyla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, bu güçlü performansı 2019 yılına taşıdı. Geçen yılın ocak ayında 106 milyon 506 bin dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, Ocak 2019’da 175 milyon 83 bin dolara çıktı. Ocak ayında sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,4 arttı.

LİDER DEĞİŞMEDİ

Ocak ayındaki savunma ve havacılık sanayisi ihracatında, önceki dönemlerde olduğu gibi ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 41 artarak 64 milyon 226 bin dolara ulaştı. ABD’yi, 2 bin dolarlık ihracatın 49 milyon 486 bin dolara çıktığı Umman izledi. Almanya, yüzde 25’lik artış ve 18 milyon 489 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 7 milyon 661 bin dolarla Hollanda, 5 milyon 362 bin dolarla Polonya, 4 milyon 620 bin dolarla Katar, 2 milyon 820 bin dolarla İngiltere, 2 milyon 651 bin dolarla Fransa, 2 milyon 270 bin dolarla Bahreyn, 1 milyon 620 bin dolarla Belçika, 1 milyon 314 bin dolarla Suudi Arabistan, 1 milyon 304 bin dolarla Kanada takip etti. Geçen yılın ocak ayında savunma ve havacılık ihracatı olmayan Guatemala, Hindistan, Guyana, Tanzanya, Trinidad ve Tobago gibi ülkelere de bu yıl ihracat gerçekleştirildi.

BALKANLARA 30 BİN WATTOZZ GİDİYOR

Türk mühendisler tarafından geliştirilen millî elektroşok silahı “Wattozz” Hırvatistan’daki Kalender Consulting firması ile yapılan anlaşma ile, Batı Balkan ülkelerine de satılacak. Şirketin Genel Müdürü Kemal Kalender “Wattozz, dünyadaki örneklerinden farklı şekilde, kablosuz bir ürün olarak geliştirildi. Bu yeni elektroşok silahı, yaklaşık 10 metre mesafeden saldırganı durdurmayı sağlıyor. Silahın üzerinde kamera, lazer işaretleyici ve ışık feneri var. Kamera çalışmadan silah da çalışmaz. Bunun anlamı, kullanan kişiye kanuni ispat ve güvenlik sağlamasıdır” dedi. Batı Balkanlara 30 bin elektroşok silahı dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Kalender “Wattozz, emniyet güçlerinin, saldırganlara karşı daha güvenli yol izlemesine imkân sağlayacağını” şeklinde konuştu.