Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Ticaret hayatında POS cihazlarının varlığı sorgulanırken, son dönemde cep telefonları bu işlevi görmeye başladı. Bu konuda önemli bir yeniliğe imza atan Albaraka Türk; KOBİ’ler için “POS”, müşteriler için ise “Cüzdan” uygulamasından oluşan, Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli ödeme platformu ALNEO’yu hizmete sundu. Yeni sistemi anlatan Genel Müdür Melikşah Utku, “Albaraka Türk üyesi iş yerleri, geleneksel POS cihazı kullanmadan, tüm kredi kartlarından, zaman ve mekândan bağımsız, akıllı telefon üzerinden, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilecek” diye konuştu. İşletmelerin kurulum, cihaz maliyeti ve teknik servis gibi birçok sıkıntıdan da kurtulacağını belirten Melikşah Utku, “Bu platform, rekabetçi komisyon oranları ve tüm kredi kartlarına taksit imkanı ile, KOBİ’lerimizin gelişmesine hizmet edecek. Müşterilere de kolaylık sağlanacak. ALNEO Cüzdan uygulaması ile müşterilerimiz, tüm kredi kartlarını bu dijital cüzdana tanımlayarak, alışverişlerinde istediği bankanın kredi kartını gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Banka olarak 2020 sonuna kadar 150 bin üye iş yeri ve 150 bin ‘cüzdan’ hedefimiz doğrultusunda, platformu geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Uygulama üzerinden yapılacak işlemlerde komisyon oranı yüzde 1,99 olacak. Bu oran, ortalamada 2,7 civarında seyrediyor...