Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Özellikle katmadeğerli ihracatın geliştirilmesi için, bilişim dünyasının kalbi olan ABD’nin San Francisco eyaletindeki Silikon Vadisi’nde, bir Türk Ticaret Merkezi kurulacak. Merkezde bulunmak isteyen firmaların, Türkiye İhracatçılar Merkezi’ne (TİM) başvurularını yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de bu merkezlerden açılması planlanıyor. Bu merkez ile ilgili daha önce özellikle inşaat malzemeleri sektörünün talebi olduğu ifade edilmişti. Kurulan bu merkezlerde yer alan firmalara; hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Türkiye Ticaret Merkezleri’nin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları da destekleniyor. Daha önce belirlenmiş ‘hedef ve öncelikli ülkeler’de bu destek yüzde 75 oranında veriliyor.